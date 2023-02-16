Pussy Riot бойкотировали музыкальный фестиваль в Висбадене из-за участия Анны Нетребко

Российская феминистская панк-рок-группа Pussy Riot отказалась выступать на музыкальном фестивале в Висбадене из-за участия в нем оперной дивы Анны Нетребко. Участница коллектива Мария Алехина заявила, что о выступлении на одной сцене с российской певицей их никто не предупреждал. Оказывается, их группой «пытаются заткнуть дыру, поместить вместо украинцев, отказавшихся от выступления из-за Анны Нетребко. В таких обстоятельствах солистки решили отменить выступление в знак солидарности с артистами из Украины.

Отметим, что украинские музыканты отказались участвовать в данном фестивале после того, как Минкульт поставил театру условие: или участие украинских певцов, либо российской артистки.

В ответ на это руководство театра заявило, что такие вопросы ставить «в свободной стране» просто неприемлемо. Руководство учреждения придерживается антивоенных взглядов, хотя и поддерживает Украину. Но это вовсе не значит, что они готовы осудить русскую культуру и исключить артистов РФ лишь из-за их происхождения.