Раскрыта зарплата актера Дмитрия Назарова в МХТ до увольнения из театра в 2023 году

В Российскую Федерацию снова вернулся новій штамм коронавируса, пройдя через ряд мутаций. Стелс-омикрон вытесняет в стране иные штаммы, пишет портал
В Екатеринбурге в магазине «Магнит» продают варёную колбасу «Моя цена» по 16 рублей 99 копеек за одну палку, вес которой составляет 400 грамм. Ценник
Свердловская администрация инициирует возвращение «тарифа выходного дня» при оплате за электроэнергию. Как стало известно сегодня, такое предложение
51-летний актер РФ Дмитрий Орлов сделал неожиданное заявление. Он сообщил, что хочет завершить карьеру в кино. Сейчас артист живет в Ессентуах. Туда
В онлайн-кинотеатре START официально подтвердили, что в новом сезоне сериала «Папины дочки» роль Пуговки сыграет Екатерина Старшова. Продолжение
За жизнь 46-летнего прославленного российского фигуриста Романа Костомарова изо всех сил борются лучшие врачи российской столицы. Фигуристу уже
После нового исследования влияния коронавируса было выявлено, что повреждения органов, которые пациенты получили в процессе заболевания COVID-19,
Врач Ирина Юзуп рассказала, что быстро выявить пневмонию можно по нескольким основным признакам. Прежде всего, это острый кашель, отделение мокроты,
В Свердловской области установку новых дорожных камер на трассах не планируют. Дело в том, что система фото- и видеофиксации находится «в полностью
Украинские военные заявили о том, что смогли поразить под Угледаром российскую тяжелую огнеметную систему «Солнцепек». Кадры уничтожения ТОС