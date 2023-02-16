Раскрыта зарплата актера Дмитрия Назарова в МХТ до увольнения из театра в 2023 году

Знаменитый российский актер Дмитрий Назаров, который получил в стране популярность после выхода телесериала «Кухня», после увольнения из МХТ имени Чехова планирует провести гастроли в Израиль для того, чтобы компенсировать доходы после утраты своего рабочего места.

Концертный тур Дмитрия по израильским городам запланирован на весну. Выступления Назарова пройдут в весьма скромных залах, каждый из которых вмещает от 150 до 250 зрителей. Билет на выступление в пересчете на российский рубль по текущему курсу стоит от 3 800 до 5 500 рублей. Если взять во внимание расходы на аренду площадки и проезд, то гастроли принесут актеру не более 80 тыс. долларов.

Тем временем выяснилось, сколько артист РФ зарабатывал в театре до своего увольнения. Еще недавно он мог позволить себе не переживать о финансовом состоянии. Работая в МХТ имени Чехова Назаров получал зарплату и 160 000 рублей за выход на сцену. Но даже эти денежные средства не идут в сравнение с суммами, которые Дмитрий получил от съемок в рекламных роликах и многосерийных фильмах.