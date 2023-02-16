Yandex.RTB

Реконструкция Апраксина двора сорвалась из-за незаинтересованности Смольного в избавлении от стихийного рынка

Image 16+
Реконструкция Апраксина двора сорвалась из-за незаинтересованности Смольного в избавлении от стихийного рынка
Санкт-Петербург
Фото из открытых источников

Реконструкцию Апраксина двора отложили на неопределенный срок – компания GloraX, которая должна была выступить инвестором проекта, потеряла к нему интерес в текущих условиях рынка. Как рассказал в интервью «Интерфаксу» первый вице-президент компании Александр Адрианов, в «Глоракс» сосредоточены на основных проектах, приносящих доход, а соглашения со Смольным, подписанные на Петербургском международном экономическом форуме в июне 2022 года, Адрианов назвал «декларативными и рамочными документами», которые ни к чему не обязывают.

«По соглашению не предусматривается передача прав собственности или аренды на имущество в границах проекта от города к партнеру. В свете последних событий и решения городских властей сдавать помещения в аренду, мы не приняли окончательного решения об участии в проекте», — говорится в заявлении компании.

Соглашение о намерениях, подписанное на ПМЭФ-2022 предполагало, что инвестор вложит около 50 млрд рублей в преображение Апраксина двора, работы планировали завершить в 2028 году. Но в декабре прошлого года стало известно, что вице-губернатор Валерий Пикалев направил главе города Александру Беглову обращение с предложением отказаться от вложений в реставрацию этой территории, в чем многие усмотрели нечестность Смольного по отношению к инвестору. 

Торги на право аренды площадей общей площадью в 46 тыс. квадратов, объявленные Фондом имущества в ноябре, не обошлись без скандалов. Пять участков ушли по номинальной цене, за другие пять конкурировала компания «Санлайт» - владельцы сети хозяйственных магазинов «То, что надо», и концерн «Питер, в итоге цена лотов выросла в пять раз. Но главу «Санлайт» задержали прямо во время проведения торгов, три их лота достались КЦ «Питер». 

Скандальности добавили и сообщения о давлении на обычных бизнесменов, которые планировали взять дешевое помещение у города. Петербурженка Анна рассказала журналистам, что некие неизвестные от имени крупного собственника, имеющего отношение к торговле в Апраксином дворе, предлагали ей отказаться от участия, а после отказа вломились в ее квартиру под видом сотрудников полиции, задержав мужа и сына.

Остальные лоты не заинтересовали арендаторов из-за полуразрушенного состояния, что для Апраксина двора не удивительно. Апрашка, как называют это пространство петербуржцы, уже 30 лет представляет собой трущобы в центре города. С начала 90-х территория двора, за исключением принадлежащих Смольному зданий, поделена между множеством собственников, там там располагается дешевый вещевой рынок и склады. Здания XVIII-XIX веков постройки стремительно превращаются в руины, теряя лепной декор и более важные конструктивные элементы, из-за чего в некоторых помещениях опасно находиться. Попытки реконструировать Апрашку предпринимались неоднократно с 2007 года, но ни один проект так и не начали реализовывать. По словам экспертов, мешает «кризис доверия», так как город неоднократно отступал от своих планов. 

По мнению журналистов Newia, определенные структуры в Смольном заинтересованы в сохранении Апраксина двора в разрухе, с чем и связано очередное решение сдавать помещения в аренду, якобы вынудившее инвестора заморозить планы реконструкции рынка. Отмечался тот факт, что ранее точно такими же «рамочными» и необязательными оказались соглашения с КЦ «Питер», предлагавшим свой план преображения Апрашки, и неоднозначная репутация «GloraX» в связи с подозрением в причастности к разрушению объектов культурного наследия. 

С января 2023 года компанию возглавил Дмитрий Кашинский, ранее занимавший пост гендиректора ООО «СПб Реновация», ставшего фигурантом градозащитного скандала с планами реконструкции «Нарвской заставы».  В свою очередь, ООО «СПб Реновация» входит в группу компаний «Самолет», владелец которой – бизнесмен Год Нисанов считается близким к губернатору Александру Беглову. Ряд аналитиков полагает, что Апраксин двор со множеством арендаторов из числа преимущественно малого бизнеса помогает в легализации доходов и распределении прибылей между «своими» людьми, именно поэтому все поиски инвесторов и «соглашения о намерениях» были ничем иным, как работой на публику. 

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей

Не забудьте поделиться новостью!

Лента
Реконструкция Апраксина двора сорвалась из-за незаинтересованности Смольного в избавлении от стихийного рынка

Сегодня, 12:21

Рейтинг АСИ: большинство петербуржцев считают, что при Беглове город стал хуже

13-02-2023, 12:56

Синоптики прогнозируют потепление в Санкт-Петербурге

12-02-2023, 10:18

Накануне над Финским заливом разразилась буря

11-02-2023, 09:33

Стоков столько, что лед не замерзает. Водоканал подтвердил слив отходов в Суздальское озеро

9-02-2023, 14:43

От рвущихся труб – к убитым тротуарам. Почему петербуржцы хотят по дефектной плитке

6-02-2023, 13:22

Мороз и гололед сделали петербургские дороги смертельно опасными

5-02-2023, 17:41

В Петербурге началась массовая отмена и перенос концертов топовых концертов

5-02-2023, 10:39

В храме «Кулич и Пасха» в Санкт-Петербурге рассказали, каким был подозреваемый в убийстве жены настоятеля

4-02-2023, 18:56

Заваленные снегом улицы стали главной преградой для петербуржцев 3 января

3-02-2023, 13:19

Петербуржец обхитрил финнов, которые предлагали ему переночевать на лавочке в аэропорту

31-01-2023, 21:42

«Ротонда»: «прямая линия» Беглова прошла без интерактива

29-01-2023, 16:43

От «прямой линии» Беглова конструктива ожидать не приходится – «Невский Дозор»

28-01-2023, 13:11

Компании Нисанова не удалось запугать активистов исками за «простой» стройки в Песочном

27-01-2023, 12:29

Стоит Беглову открыть рот - все летит вниз: Смоляк о «прямой линии» с губернатором Петербурга

25-01-2023, 13:50

«Город перемен»: Сотни петербуржцев получили травмы на льду текущей зимой

24-01-2023, 11:26

В Санкт-Петербурге отмечена более низкая инфляция, чем в среднем по другим районам

24-01-2023, 10:18

Обещание Креславского не гарантирует решения проблемы петербургских дольщиков в 2023 году

23-01-2023, 15:49

Дефицит социнфраструктуры в Петербурге не помешал Беглову отчитаться об инспекции школы в Шушарах

22-01-2023, 18:49

«Он просто сырой»: мундеп призвала отменить лоббируемый Смольным закон о КРТ

21-01-2023, 14:19

Врачи объяснили, почему пневмония «ударила» по рукам и ногам Костомарова
  • 13-02-2023, 20:36

Врачи объяснили, почему пневмония «ударила» по рукам и ногам Костомарова

Олимпийскому чемпиону по фигурному катанию Роману Костомарову ампутировали обе стопы. Теперь врачи со всех сил борются за его верхние конечности.

Колбаса по 16 рублей за палку продаётся в Екатеринбурге в магазине «Магнит»
  • 14-02-2023, 11:08

Колбаса по 16 рублей за палку продаётся в Екатеринбурге в магазине «Магнит»

В Екатеринбурге в магазине «Магнит» продают варёную колбасу «Моя цена» по 16 рублей 99 копеек за одну палку, вес которой составляет 400 грамм. Ценник

E1.RU: В Россию вернулся мутировавший штамм коронавируса — кто в зоне риска
  • Сегодня, 10:23

E1.RU: В Россию вернулся мутировавший штамм коронавируса — кто в зоне риска

В Российскую Федерацию снова вернулся новій штамм коронавируса, пройдя через ряд мутаций. Стелс-омикрон вытесняет в стране иные штаммы, пишет портал

Филипп Киркоров резко осадил Регину Тодоренко на шоу «Маска» из-за споров о Хомяке
  • 13-02-2023, 21:00

Филипп Киркоров резко осадил Регину Тодоренко на шоу «Маска» из-за споров о Хомяке

12 февраля 2023 года на канале «НТВ» вышел первый эпизод нового сезона шоу «Маска». Выпуск запомнился не только новыми масками, под которыми

Артист РФ Александр Ревва впервые высказался об обвинениях бросившего его отца
  • 14-02-2023, 20:29

Артист РФ Александр Ревва впервые высказался об обвинениях бросившего его отца

В первые дни СВО Александр Ревва выступил против политики российских властей и вместе с семьей улетел за рубеж. Отец шоумена, который живет в

Врачи объяснили, почему пневмония «ударила» по рукам и ногам Костомарова
  • 13-02-2023, 20:36

Врачи объяснили, почему пневмония «ударила» по рукам и ногам Костомарова

Олимпийскому чемпиону по фигурному катанию Роману Костомарову ампутировали обе стопы. Теперь врачи со всех сил борются за его верхние конечности.

Новости партнеров
Новости партнеров
Medical Xpress: выявлены повреждения органов у 59% людей с длительным течением COVID-19 в анамнезе
  • Вчера, 11:15

Medical Xpress: выявлены повреждения органов у 59% людей с длительным течением COVID-19 в анамнезе

После нового исследования влияния коронавируса было выявлено, что повреждения органов, которые пациенты получили в процессе заболевания COVID-19,

Врач Ирина Юзуп назвала гражданам в РФ основные симптомы, которые помогут выявить пневмонию
  • 14-02-2023, 19:46

Врач Ирина Юзуп назвала гражданам в РФ основные симптомы, которые помогут выявить пневмонию

Врач Ирина Юзуп рассказала, что быстро выявить пневмонию можно по нескольким основным признакам. Прежде всего, это острый кашель, отделение мокроты,

В Свердловской области интернет-мошенники рассылают жителям уведомления от имени судебных приставов
  • 13-02-2023, 15:53

В Свердловской области интернет-мошенники рассылают жителям уведомления от имени судебных приставов

В Свердловской области в последнее время активизировались интернет-мошенники. Они обманывают местных жителей от имени службы судебных приставов. По

Свердловские власти отказались от установки новых дорожных камер на трассах
  • 14-02-2023, 11:07

Свердловские власти отказались от установки новых дорожных камер на трассах

В Свердловской области установку новых дорожных камер на трассах не планируют. Дело в том, что система фото- и видеофиксации находится «в полностью