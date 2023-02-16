Реконструкция Апраксина двора сорвалась из-за незаинтересованности Смольного в избавлении от стихийного рынка

Реконструкцию Апраксина двора отложили на неопределенный срок – компания GloraX, которая должна была выступить инвестором проекта, потеряла к нему интерес в текущих условиях рынка. Как рассказал в интервью «Интерфаксу» первый вице-президент компании Александр Адрианов, в «Глоракс» сосредоточены на основных проектах, приносящих доход, а соглашения со Смольным, подписанные на Петербургском международном экономическом форуме в июне 2022 года, Адрианов назвал «декларативными и рамочными документами», которые ни к чему не обязывают.

«По соглашению не предусматривается передача прав собственности или аренды на имущество в границах проекта от города к партнеру. В свете последних событий и решения городских властей сдавать помещения в аренду, мы не приняли окончательного решения об участии в проекте», — говорится в заявлении компании.

Соглашение о намерениях, подписанное на ПМЭФ-2022 предполагало, что инвестор вложит около 50 млрд рублей в преображение Апраксина двора, работы планировали завершить в 2028 году. Но в декабре прошлого года стало известно, что вице-губернатор Валерий Пикалев направил главе города Александру Беглову обращение с предложением отказаться от вложений в реставрацию этой территории, в чем многие усмотрели нечестность Смольного по отношению к инвестору.

Торги на право аренды площадей общей площадью в 46 тыс. квадратов, объявленные Фондом имущества в ноябре, не обошлись без скандалов. Пять участков ушли по номинальной цене, за другие пять конкурировала компания «Санлайт» - владельцы сети хозяйственных магазинов «То, что надо», и концерн «Питер, в итоге цена лотов выросла в пять раз. Но главу «Санлайт» задержали прямо во время проведения торгов, три их лота достались КЦ «Питер».

Скандальности добавили и сообщения о давлении на обычных бизнесменов, которые планировали взять дешевое помещение у города. Петербурженка Анна рассказала журналистам, что некие неизвестные от имени крупного собственника, имеющего отношение к торговле в Апраксином дворе, предлагали ей отказаться от участия, а после отказа вломились в ее квартиру под видом сотрудников полиции, задержав мужа и сына.

Остальные лоты не заинтересовали арендаторов из-за полуразрушенного состояния, что для Апраксина двора не удивительно. Апрашка, как называют это пространство петербуржцы, уже 30 лет представляет собой трущобы в центре города. С начала 90-х территория двора, за исключением принадлежащих Смольному зданий, поделена между множеством собственников, там там располагается дешевый вещевой рынок и склады. Здания XVIII-XIX веков постройки стремительно превращаются в руины, теряя лепной декор и более важные конструктивные элементы, из-за чего в некоторых помещениях опасно находиться. Попытки реконструировать Апрашку предпринимались неоднократно с 2007 года, но ни один проект так и не начали реализовывать. По словам экспертов, мешает «кризис доверия», так как город неоднократно отступал от своих планов.

По мнению журналистов Newia, определенные структуры в Смольном заинтересованы в сохранении Апраксина двора в разрухе, с чем и связано очередное решение сдавать помещения в аренду, якобы вынудившее инвестора заморозить планы реконструкции рынка. Отмечался тот факт, что ранее точно такими же «рамочными» и необязательными оказались соглашения с КЦ «Питер», предлагавшим свой план преображения Апрашки, и неоднозначная репутация «GloraX» в связи с подозрением в причастности к разрушению объектов культурного наследия.

С января 2023 года компанию возглавил Дмитрий Кашинский, ранее занимавший пост гендиректора ООО «СПб Реновация», ставшего фигурантом градозащитного скандала с планами реконструкции «Нарвской заставы». В свою очередь, ООО «СПб Реновация» входит в группу компаний «Самолет», владелец которой – бизнесмен Год Нисанов считается близким к губернатору Александру Беглову. Ряд аналитиков полагает, что Апраксин двор со множеством арендаторов из числа преимущественно малого бизнеса помогает в легализации доходов и распределении прибылей между «своими» людьми, именно поэтому все поиски инвесторов и «соглашения о намерениях» были ничем иным, как работой на публику.