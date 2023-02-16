Роман Костомаров последние разы выходил на лед с любимой женой и улыбкой на лице

10 января Роман Костомаров попал в реанимацию. Сообщалось, что ухудшение состояния фигуриста произошло после того, как он вовремя не обратился к врачам. Сейчас за жизнь олимпийского чемпиона борются лучшие медики страны.

Незадолго до своей госпитализации участник «Ледникового периода» катался в праздничных представлениях. Фигурист сиял в ледовой постановке Авербуха «Волшебник страны Оз», сыграв ведьму Брунгильду. Вместе с ним вышла на лед любимая жена Оксана Домнина, она была доброй волшебницей. О том, что Роман болел, заговорили немного позже. Спортсмен пригласил зрителей посетить спектакль.

«Ждем детишек и родителей на нашей сказке „Волшебник страны Оз“. Приходите получать яркие эмоции! До 7 января 2023 года включительно», — написал Костомаров в социальных сетях.

Кстати, после того, как с фигуристом произошла беда, многие поклонники посчитали, что виной всему его персонаж с «черной аурой». Но сам Костомаров, игравший роль ведьмы в течение нескольких лет, своим героем остался доволен.