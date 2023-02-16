Ширвиндт-младший назвал россиян «чернью»

Сын народного артиста РСФСР, а также полного кавалера ордена «За заслуги перед своим Отечеством» Александра Ширвиндта назвал россиян «чернью».

Телеведущий, который известен зрителю исключительно профессией «папин сын», нелестно высказался о своих соотечественниках. Михаил Ширвиндт назвал чернью всех тех, кому не понравились последние антироссийские высказывания актрисы Лии Ахеджаковой.

«Ребята, по-моему приехали! Сказать, что Лия Ахеджакова — это самая замечательная актриса, совершить поступок, за который чернь тебя просто проклянет!… Каратели могут тебя покарать только лишь за то что сказал, что Лия Меджидовна замечательная актриса!» — сказал ведущий на видео.

Ролик он разместил в одной из социальных сетей. Однако не пояснил, почему до сих пор зарабатывает деньги и живет в одной с стране с «чернью».