Стало известно об особенностях некоторых костюмов участников четвёртого сезона шоу «Маска»

В минувшее воскресенье на НТВ стартовал новый сезон шоу «Маски». Но организаторы проекта продолжают удивлять телезрителей своей фантазией. Они решили обратить внимание на некоторые детали образов, которые могли быть не замеченными в первый раз.

В официальном аккаунте шоу появилась информация, что в костюме Ворона есть деталь, скрытая от судей и публики.

«В клетке Ворона спрятан маленький вороненок, его голова точь-в-точь повторяет маску», —написали организаторы.

Что касается костюма Феникса, то размах его крыльев составляет 3.5 метра. В костюме переливается несколько тысяч камней, пайеток, перьев.

Конкурентом Феникса по сложности может стать только Горностай. Костюм ручной работы оформлен в восточном стиле. Одеяние персонажа украсили причудливой вышивкой и росписью. Дополняют его образ сверкающие камни и таинственная маска.

«Горностай — это оригинальный костюм нового сезона. Образ получился загадочным и роскошным», — отмечается в аккаунте проекта.