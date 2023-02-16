StarHit: Российский шоу-бизнес и киноиндустрия прощаются с украинской певицей Верой Брежневой

Вера Брежнева давно перестала быть желанной персоной на российском телевидении. Певица сделала все возможное, чтобы закрыть дорогу в отечественный шоу-бизнес. Сейчас исполнительница налаживает карьеру в Украине, и даже поет на родном языке.

А сегодня стало известно, что жена Константина Меладзе лишилась короткой роли в популярном российском телесериале «Мажор».

О том, что звездной блондинки нет в эпизоде фильма, рассказала Ксения Собчак.

«Канал ТВ-3 сцену с певицей Верой Брежневой вырезал из „Мажора“. Она появилась в десятой серии второго сезона в роли камео, играя там саму себя. По сюжету фильма главные герои ведут расследование, но после вырезанных сцен с Брежневой стало бессмысленным.

На стриминговых платформах серия в полной версии доступна. Вера Брежнева есть там (вот видеоролик с „Кинопоиска“). В феврале 2022 года она осудила СВО на Донбассе и покинула территорию РФ после начала конфликта на Украине», — написала Собчак в личном микроблоге.