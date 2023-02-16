Свердловская администрация попросила Москву вернуть в область главную скидку на электричество

Свердловская администрация инициирует возвращение «тарифа выходного дня» при оплате за электроэнергию. Как стало известно сегодня, такое предложение входит в пакет мер по быстрой стабилизации ситуации, который власти направили в ФАС (Федеральная антимонопольная служба).

Ранее о подробном содержании пакета публично не рассказывалось. В Екатеринбурге знают, что норма не действует ни в одном регионе РФ, поэтому готовы к поэтапной отмене, то есть на протяжение 2-х лет.

Так называемой «скидкой выходного дня» является норма, которая позволит жителям в праздники и выходные дни оплачивать за электроэнергию по ночному тарифу. Действовала она в РФ еще с 1995 года. Однако в 2010 годах была отменена в стране. Свердловская область была единственным субъектом, где сохранилось послабление. После приведения законодательства в соответствие с федеральным, скидка была отменена.

«Губернатор региона Евгений Куйвашев назвал справедливым провести постепенную отмену. Каждый год скидка будет понижаться на 5%.