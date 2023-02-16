"Там везде нищета": польская актриса Барбара Брыльска снова оскорбила россиян

Барбара Брыльска обрела знаменитость в Советском Союзе благодаря фильму Эльдара Рязанова "Ирония Судьбы". В последнее время актриса часто высказывается в негативом ключе в адрес жителей России.

В последнем интервью кинозвезда в беседе оскорбила российский народ. Артистка считает, что граждане РФ мучаются и нуждаются в большой поддержке.

Русские обязаны понять, что в этом гов*е жить, в котором они сейчас живут, просто нельзя, — сказала Брыльска.

Барбара решила, что хорошо живут только люди из крупных российских городов.

Посмотрите как живет остальной народ...Омск, Новосибирск. Прилетаем туда, мне страшно даже выходить из самолета. Там нищета, невозможно жить, — добавила она.

Напомним, что недавно героиня советского кинематографа решила поддержать Лию Ахеджакову. Полячка посоветовала 84-летней артистке уехать за рубеж, поскольку в России "проклятые Богом люди" ей не дадут спокойно жить.