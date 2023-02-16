Екатерина Старшова, которая стала знаменитой благодаря роли "Пуговки" в популярном сериале "Папины дочки", живет за рубежом. Артистка, которой предрекали большое будущее в отечественном кинематографе, выбрала другой путь. Девушка решила уехать в Великобританию. Сейчас она учится там в сфере фармацевтики, изредка выступает в ледовых шоу.

А на днях появилась радостная новость. Стало известно, что у многосерийного фильма "Папины дочки" будет продолжение. Актеры сериала приступили к съемках.

Также сообщается, что Екатерина ради участия в проекте решила поменять свои планы.