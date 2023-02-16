В Москве неожиданно отменили концерт Глюкозы 17 февраля, певица попросила прощения у зрителей

В Москве очень неожиданно отменили концерт знаменитой певицы Глюкозы (настоящее имя Наталья Чистякова-Ионова). Выступление было запланировано на ближайшую в пятницу, 17 февраля 2023. Мероприятие должно было пройти в Crocus City Hall.

"До последнего я изо всех сил готовилась. Но к сожалению, наша встреча завтра не состоится. Мой концерт нужно перенести. Я очень сильно сожалею об этом. Однако от меня не все зависит. Простите пожалуйста, что так поздно сообщаю. Была почему-то уверена, что все получится", – написала 36-летняя артистка в своей социальной сети.

Также певица пообещала поклонникам вскоре назвать новую дату концерта. Но ни сама исполнительница, ни ее директор о причинах отмены выступления не захотели говорить.

Стоит сказать, что некоторые подписчики Глюкозы предположили, что мероприятие отменили в Москве из-за малого количества проданных билетов.