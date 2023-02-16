В третьем выпуске музыкального телешоу «Конфетка» на канале ТНТ споёт один из членов жюри

«Конфетка» стартовала две недели назад. За это время звёзды российской эстрады исполнили песни, преображенные в настоящие хиты. Это рэпер Баста, певец Сергей Лазарев, певица Любовь Успенская, поп-король Филипп Киркоров, исполнитель Сергей Жуков, ведущая Регина Тодоренко и ее муж Влад Топалов, а также Алексей Чумаков, Юлианна Караулова, Ваня Дмитриенко.

Третий эпизод программы удивит всех зрителей. Один из хитов исполнит новый судья. Это Ольга Бузова. Вести проект будет Гарик Мартиросян. Он объяснит, почему помимо Хабиба и Бузовой за судейским столом нет третьего члена звездного жюри. Судьи угадают, какой артист появится на сцене. Они присудят приз в размере 300 тысяч рублей самому лучшему. Ольга сумеет предсказать, кто именно выступит. Одну из композиций сопроводит симфонический оркестр и яркие театральные декорации.



На телеканале ТНТ уже в ближайшую субботу, 18 февраля, состоится очередной выпуск музыкального проекта «Конфетка». Появится в шоу новый член жюри. Он исполнит один из известных хитов прямо на сцене.







