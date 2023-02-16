Виктория Тарасова сообщила об угрозах в свой адрес из-за помощи военным и беженцам Донбасса

Российская актриса театр и кино Виктория Тарасова в последнее время принимает активное участие в жизни жителей Донбасса. Она оказывает всю необходимую помощь и поддержку тем, кто живет в зоне боевых действий и тем, кто покинул родной дом, пытаясь обустроить жизнь в России.

Но оказалось, что из-за поддержки ВС РФ и помощи беженцам из Донбасса артистка регулярно получает угрозы в свой адрес. Об этом сама Виктория рассказала в студии передачи "Жизнь и судьба", которая выходит на канале "Россия 1".

"Угрожали мне за то, что я поддерживаю Россию. Обещали расчленить и уничтожить. Писали мне: "Да будь ты проклята!" — призналась Тарасова.

По словам звезды "Глухаря", некоторые пользователи не оценили ее фото с военными и жителями Донбасса. Поэтому сейчас она блокирует негативно настроенных комментаторов и старается не обращать внимания на их высказывания.