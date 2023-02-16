Жена сбежавшего из РФ в Литву актёра Александра Филиппенко впервые вышла на связь с журналистами

Марина Ишимбаева, жена народного артиста РФ Александра Филиппенко, сбежавшего в Литву после высказанного осуждения СВО, впервые вышла на связь. Женщина сообщила, что в ближайшее время ее супруг не намерен общаться с репортерами и говорить о переезде.

«Пока что он не хочет комментировать ничего. Он немного придет в себя, отдохнет, нужно забыть всю эту гадость», – сказала жена Александра.

Также она подтвердила, что отъезд звезды «Мастера и Маргариты» связан с его позицией касательно специальной военной операции на Украине:

«Его отъезд из РФ связан с происходящими событиями».

Напомним, минувшей весной Филиппенко опубликовал фото в вышиванке. Также он разместил воспоминания о гастролях в Киеве. Дочь артиста призналась, что в конце 2022 года Театр Моссовета не продлил контракт с отцом. Наследница актера это связала с его политической позицией.