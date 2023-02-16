Звезда «Женского стендапа» Варвара Щербакова заступилась за ведущего Марата Башарова

В последнее время Марат Башаров все реже появляется на российских телеэкранах. Дело в том, что актера неохотно зовут на роли, хотя полностью их и не «отменяют».

Испортилось отношение к артисту после того, как общественности стало известно, что он избивает своих возлюбленных женщин. Две бывшие супруги Марата обратились за помощью к медикам со сломанными носами после того, как тот поднял на них руку.

По поводу поступка Башарова высказалась звезда «Женского форума» и «Женского стендапа» Варвара Щербакова. Она заступилась за актера. Как заявила знаменитость, он не должен лишаться своей карьеры из-за того, что бьет своих жен.

По словам Вари, все то, что делает Марат – это «его личное дело». Юмористка также подчеркнула, что продолжает смотреть фильмы и сериалы с его участием, а присутствие ведущего в шоу про экстрасенсов ее тоже не смущает.