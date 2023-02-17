Турецкое издание сообщает о ситуации вокруг даты проведения президентских выборов в Турции

Турецкое издание сообщает о позиции политического руководителя Турции Эрдогана по вопросу о переносе даты, на которую назначены новые президентские выборы в государстве. В публикации написано, что Эрдоган не собирается переносить эту дату, которая официально назначена на 14 мая, на более поздний срок. Уточняется, что турецкий президент не считает, что проведение выборов осложнит внутриполитическую ситуацию в государстве.

Вместе с тем, сообщается, что некоторые представители политической партии, которая контролирует турецкий законодательный орган, выступают за перенос даты президентских выборов на более позднее время, обозначается июнь месяц.