84-летнюю мать певицы Валерии экстренно госпитализировали в Москве

84-летняя мать народной артистки Российской Федерации, певицы Валерии Галина Перфилова экстренно госпитализирована в одну из клиник в Москве. Об этом сообщила сама Галина Николаевна.

Она пояснила, что в настоящее время вынуждена поправлять свое здоровье в столичной больнице.

«Знаете, у меня чрезвычайные обстоятельства. Лежу в больнице. Я простудилась. Тут меня лечат», – призналась женщина.

Напомним, в 2019 году матери певицы сделали срочную операцию. Ей заменили коленные суставы, она практически не могла ходить. Хирургическое вмешательство сделали в Швейцарии. Позже Валерия рассказывала своим фанатам, что её мать постепенно восстанавливается после очень сложной операции.

Кстати, муж артистки тоже сейчас болеет. Как сообщил Иосиф Пригожин, у него диагностировали коронавирус в легкой форме. Сейчас он восстанавливается, а вскоре планирует начать худеть после перенесенного недуга.