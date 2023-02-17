Актриса России Ольга Будина раскритиковала новый отечественный фильм "Чебурашка", который, к слову, вызвал у зрителей настоящий ажиотаж. Артистка в этой ленте неожиданно обнаружила навязывание ценностей Запада.

По заявлению Будиной, фильм у нее оставил очень "неприятный осадок". Ольга не нашла в киноленте ни одного положительного героя. Как она говорит, "старый" Чебурашка и "новый Чебурашка" - это совершенно разные персонажи. К тому же, в картине идет навязывание западных ценностей. Дело в том, что Чебурашка в фильме Дядю Гену называет своей матерью.

"Он с неба спускается, не умеет ничего, учит чужой язык, говорит, что человечество полностью прогнило", − высказалась артистка.

Стоит добавить, что Будина, которая сейчас исчезла из кинематографа, продолжает нести в массы культуру. Также актриса поддерживает жителей Донбасса и волонтеров, которые помогают военнослужащим в зоне СВО.



