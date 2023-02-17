Биолог США Анчи Баранова объяснила, как вирусы вызвали сепсис у российского фигуриста Романа Костомарова

К гангрене и сепсису у фигуриста Романа Костомарова, находящегося сейчас в больнице на Коммунарке могли привести вирусы.

Об этом рассказал доктор биологических наук Анча Баранова.

По словам профессора школы системной биологии в Университете Джорджа Мейсона (США), вирусы спровоцировали у олимпийского чемпиона стремительное развитие сепсиса и гангрену не напрямую, а косвенно. Дело в том, что вирусная болезнь ослабила организм спортсмена и дала толчок к развитию серьезной бактериальной инфекции.

По всей видимости, после вирусной и бактериальной инфекций у Романа случился тромбоз в мягких тканях. Чем участок ткани меньше снабжается кровью, то тем выше риск образования тромбоза. Самыми малообеспечиваемыми кровью участкам человеческого организма являются конечности, поэтому их прошлось ампутировать, говорит биолог.