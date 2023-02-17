Царенко: схема лечения Костомарова является единственно возможной для спасения его жизни

Схема лечения, при которой у Романа Костомарова ампутировали конечности, является единственно возможной для спасения его жизни. По словам директора Национального медицинского исследовательского центра «Лечебно-реабилитационный центр» Минздрава РФ Сергея Царенко, в состоянии олимпийского чемпиона наблюдается положительная динамика, поэтому тактика лечения выбрана верно.

Есть положительная динамика с точки зрения купирования почечной и дыхательной недостаточности. Не все угрозы сняты, однако есть шанс, что пациент выживет, - сказал Царенко.

Также специалист отметил, что спортсмена перевели в “Коммунарку”, поскольку у экспертов медучреждения есть огромный опыт лечения пациентов с коронавирусом, которые нуждаются в экстракорпоральной мембранной оксигенации и искусственной вентиляции легких.

Врач резюмировал, что с первых дней госпитализации состояние фигуриста было критическим. Метод лечения Костомарова определяли по результатам нескольких консилиумов, в которых он лично также принимал участие.