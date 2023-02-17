Чулпан Хаматова расплакалась после вопроса об эмиграции из РФ на интервью

Знаменитая российская актриса Чулпан Хаматова расплакалась во время интервью Михаилу Зыгарю (признан иноагентом). Когда журналист спросил артистку, сложно ли ей далась эмиграция из РФ, у нее на глазах появились слезы. В ответ на это звезда сказала, что ей очень тяжело в Латвии, но «нужно как-то жить дальше».

«Есть вещи, которые выбивают из-под ног почву, заставляют держать равновесие. Как раньше жить не получается», — сказала Чулпан.

По признанию Хаматовой, она встречает за границей беженцев из Украины, которые ее всегда поддерживают. Актриса сказала, что во время гастрольного тура по американским городам украинцы приходили на ее выступления и благодарили.

Не знаю перспектив, не думаю даже о них. Радует то, когда на улице люди подходят и обнимают. Это украинские беженцы. Для меня это важно и ценно.

Напомним, 47-летняя Чулпан Хаматова покинула территорию РФ после начала СВО на Украине. Сейчас Заслуженная артистка России проживает с семьей в Латвии.