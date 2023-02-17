«Газпрому» 30 лет: представляем самые яркие фильмы и телесериалы, снятые при участии компании

В связи с круглой датой 30 лет портал «Вокруг ТВ» решил вспомнить самые резонансные кинопроекты, к производству которых причастен Газпром-Медиа Холдинг. Там есть и остросоциальные драмы, и исторические масштабные полотна, и искрометные кинокомедии с «подтекстом», и ленты-катастрофы, и спортивные картины - палитра сериалов и фильмов богата на различные темы и жанры. А сколько было открыто новых имен в проектах, сколько было произведено перезапусков карьер и знаменитых артистов!

Стоит сказать, что одним из самых ожидаемых кинофильмов 2023 года, премьера которого запланирована уже на 23 февраля, является фильм «Нюрнберг» с Сергеем Безруковым, Евгеном Мироновым, Сергеем Кемпо, Любовью Аксеновой.

Иные фильмы, снятые при участии компании: «Движение вверх», «Чемпион мира», «Огонь», «Холоп», «Доктор Лиза», «Серебряные коньки».

Сериалы, снятые при участии «Газпрома»: «Собор», «Эпидемия», «Игра на выживание», «Домашний арест», «Капельник», «ЮЗЗЗ», «Звоните Ди Каприо».