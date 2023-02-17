Гоблин предсказал провал британского кинофильма «Три мушкетера» с чернокожим Д’Артаньяном

В Великобритании вскоре выйдет новая экранизация романа Александра Дюма «Три мушкетера». Особенностью кинофильма является то, что Д'Артаньяна в нем сыграет чернокожий актер Малачи Пуллар-Латчмен. Ленту планируют выпустить 13 марта.

Блогер Дмитрий Гоблин Пучков считает, что картину ждет провал. Он напомнил, что в 2012 году финны сняли ленту, в которой маршала Маннергейма играл кениец, но «Земля от этого не перевернулась».

По словам Гоблина, неважно, соблюдается цвет кожи, пол или нет в постановках и экранизациях. Важно, чтобы это заинтересовал зрителей.

«Главным критерием в западном кино являются деньги. Если людям неинтересно, а людям это точно неинтересно, они на это смотреть не пойдут, в прокате фильм точно провалится, как другие новинки про властелинов колец и дома дракона – никто это не смотрит, не интересно это, приелось. Думаю, денег тоже они не соберут, это немаловажный критерий», – заключил эксперт.