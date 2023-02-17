Градостроительный скандал назревает в Екатеринбурге из-за судьбы территорий «незаконных» гаражей

Территории «незаконных» гаражей в Екатеринбурге могут передать под элитную застройку связанным с представителями городских властей компаниям. СМИ предполагают, что конечным интересантом в результате станет мэр города Алексей Орлов.

О начале демонтажа более двух тысяч гаражей в центре Екатеринбурга объявил заместитель мэра Рустам Галямов. Власти утверждают, что они были построены незаконно. Что именно появится на освобожденных от гаражей территориях, не уточняется.

СМИ не исключают, что в ситуации с демонтажем гаражей могут прослеживаться личные интересы мэра Орлова. На этих территориях, как предполагается, появится новое элитное жилье, которое возведут близкие к чиновникам городской администрации застройщики.

Напомним, Екатеринбург охватил «градостроительный беспредел» с приходом Алексея Орлова на должность мэра. Именно при его правлении произошли громкие скандалы, связанные с градостроительством. Журналисты допускают, что Орлов продвигает интересы конкретных застройщиков с целью «отработать» свое назначение.