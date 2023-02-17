Хриплый голос может свидетельствовать об онкологическом заболевании Примадонны Аллы Пугачевой

После отъезда из России в Израиль Примадонна перестала сообщать о том, что происходит сейчас в ее жизни. За время пребывания за рубежом Аллу Борисовна только дважды отреагировала на резкую критику и хейт в свой адрес.

На днях супруг Пугачевой опубликовал новый видеоролик, который сняла его жена. 73-летняя певица запечатлела, как играют ее двойняшки Лиза и Гарри. Подписчики артистки отметили, что ее закадровый голос был слишком охрипшим и слабым.

В Сети сразу же появились слухи. Интернет-пользователи отмечают, что уехала исполнительница в Израиль неслучайно. По версии читателей, Примадонна отправилась на лечение. Некоторые и вовсе заявили, что хриплый голос может свидетельствовать об онкологическом заболевании у Пугачевой.

Долгие годы Алла Борисовна пыталась бороться с курением. Однако никотиновая зависимость не уходила. Эстрадная звезда продолжала курить, чем и могла спровоцировать серьезную болезнь.