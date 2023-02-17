Как выглядят дети фигуриста Романа Костомарова с ОИ-2002, которых он скрывает от публики

Роман Костомаров по прежнему находится в больнице. Уже второй месяц он борется с тяжелой болезнью. Рядом со спортсменом находится его жена Оксана Домнина. Она регулярно передает фигуристу приветы от его наследников.

К слову, союз с Оксаной для Романа является не первым. Первой супругой Костомарова была Юлия Лаутова. Их союз распался. Домнина родила олимпийскому чемпиону дочку в 2011 году. Спустя 2 года их отношения закончились. Поговаривали, что женщина не могла смириться с тем, что ее избранник даже после рождения наследницы не сделал предложение руки и сердца.

Правда, влюбленные снова воссоединились и стали родителями еще одного ребенка - сына Илью, который появился на свет в 2016 году. Разрыв длился год. В это время Оксана встречалась с Владимиром Яглычем. Но Костомаров вернул любимую и в 2014 году они сыграли свадьбу.