Кто стал первой участницей нового сезона шоу «Новые звезды в Африке»

В самом разгаре съемки популярного реалити «Новые звезды в Африке». Участники борются за крупный денежный приз. При этом полный состав знаменитостей пока что держится в строгом секрете.

Сегодня стало известно имя первой участницы. Ей стала 53-летняя телеведущая и актриса Эвелина Бледанс. Звезда находится в прекрасной физической форме, даже в условиях дикой природы она выглядит ухоженно. Компанию Эвелине в лагере составит Виталий Гогунский. Имена их соперников канал скрывает.

Заметим, что «Новые звезды в Африке» подготовили для участников жесткие правила. У знаменитостей посреди саванны не будет никаких продуктов. Зарабатывать им нужно даже обычные крупы. Но призы, полученные на испытаниях, можно потратить как на пищу, так и на утварь или предметы первой необходимости.