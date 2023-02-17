Маргарита Симоньян рассказала правду о браке с Тиграном Кеосаяном

Маргарита Симоньян в программе «Жизнь и судьба» с Борисом Корчевниковым на телеканале «Россия 1» Симоньян призналась, что лично для нее штамп в паспорте не имеет значения, ведь он никак не влияет на отношения со второй половинкой. По словам журналистки, это лишь касается женщин, которые в силу тех или иных обстоятельств зависят от супруга.

«У меня сложилась жизнь по-другому — не завишу от Тиграна. От него мне нужна любовь, ее никакой штамп в паспорте не может гарантировать. У каждого есть свой путь. Среди незарегистрированных пар можно найти крепкую, правильную семью, наша такая. Штамп в паспорте значит, что мужчина не боится брать ответственность», — говорит 42-летняя ведущая.

Маргарита также добавила, что после брака с Тиграном Кеосаяном (официально они поженились год назад) у нее появилась огромная проблема — беготня с документами. По словам Симоньян, от всего этого у нее просто «пухла голова».