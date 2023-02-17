МК: Бомонд в России подверг критике закон об ограничении иностранных слов в русском языке

Госдумой внесены изменения в закон «О государственном языке Российской Федерации». Отныне запрещено на государственном уровне применять иностранные заимствования, за исключением слов, у которых «общеупотребительные аналоги в русском языке» отсутствуют. МК рассказал, как знаменитости РФ отнеслись к таким нововведениям.

Не знаю, как хайпануть и троллить. Как выпускница гуманитарного вуза, по минимуму употребляю эти слова. Я за классический русский лексикон - заявила Дана Борисова.

Ольга Будина и Владимир Молчанов признались, что практически не использовали в своей речи такие слова. Что касается Аниты Цой, она пока что в депутаты не собирается, поэтому продолжит употреблять привычную терминологию.

Полнейший бред, подстава и свинство! Так нельзя делать. Я просто в шоке! Нас не спрашивал никто, хотим пользоваться этими словами или нет, их внедрили в наш лексикон, - отметила Наталья Гулькина.

Ирина Шведова считает, что слова «хайпануть» и «троллить» давно являются русскими, а насильственными нововведениями и хапретами изменить ничего невозможно.

Елена Проклова уверена, что русский язык нужно оберегать, но есть много проблем, решение которых настоящее время важнее. Алексей Остудин тоже подверг критике нововведение. Он предложил депутатам начать с себя.