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«Мы в них остро нуждаемся»: артиллеристы ЧВК «Вагнер» запросили у МО РФ снаряды для наступления

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«Мы в них остро нуждаемся»: артиллеристы ЧВК «Вагнер» запросили у МО РФ снаряды для наступления
Военные новости
Фото: "Разгрузка Вагнера"

Артиллеристы ЧВК «Вагнер» обратились к Министерству обороны России с просьбой обеспечить боеприпасами артиллерийские расчеты «музыкантов». Соответствующее видео появилось в Telegram-канале «Разгрузка Вагнера». 

Бойцы, штурмующие Бахмут, запросили поддержку в виде снарядов для гаубиц, минометов и танков, чтобы продолжить вести огонь по противнику. Из-за того, что штурмовики отрезаны от поставок, боекомплекты постепенно сокращаются:

«Мы обращаемся к нашим коллегам и друзьям из Министерства обороны. Мы уверены, что где-то на складах у вас боеприпасы есть. Но мы в них остро нуждаемся. Мы будем крайне признательны, если вы окажете нам содействие, поможете нам, и поставите эти боеприпасы», — сообщили «музыканты».

Артиллеристы ЧВК «Вагнер» заявили, что благодаря огневой поддержке, подразделения штурмовиков и военнослужащих продолжат выполнять боевую задачу. «Оркестранты» готовы выполнить всю работу за Минобороны РФ, если боеприпасы будут доставлены.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

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