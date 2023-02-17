«Мы в них остро нуждаемся»: артиллеристы ЧВК «Вагнер» запросили у МО РФ снаряды для наступления

В Российскую Федерацию снова вернулся новій штамм коронавируса, пройдя через ряд мутаций. Стелс-омикрон вытесняет в стране иные штаммы, пишет портал
Свердловская администрация инициирует возвращение «тарифа выходного дня» при оплате за электроэнергию. Как стало известно сегодня, такое предложение
После нового исследования влияния коронавируса было выявлено, что повреждения органов, которые пациенты получили в процессе заболевания COVID-19,
В онлайн-кинотеатре START официально подтвердили, что в новом сезоне сериала «Папины дочки» роль Пуговки сыграет Екатерина Старшова. Продолжение
За жизнь 46-летнего прославленного российского фигуриста Романа Костомарова изо всех сил борются лучшие врачи российской столицы. Фигуристу уже
Экс-участница шоу «Фабрика звезд» Юлия Волкова заявила о скверном характере Полины Гагариной. Актриса в интервью ведущей Яне Чуриковой раскрыла факты
Украинские военные заявили о том, что смогли поразить под Угледаром российскую тяжелую огнеметную систему «Солнцепек». Кадры уничтожения ТОС
Бойцы ЧВК «Вагнер» продолжают выполнять задачу по отправке на родину тел украинских военнослужащих, убитых при освобождении «музыкантами» Соледара.
США будут и далее поддерживать Украину, заявил американский генерал Марк Милли. Он подчеркнул, что Киев может рассчитывать на поддержку Вашингтона,
Власти Свердловской области утверждают, что с февраля 2023 года квартплата в платежках станет ниже. Об этом завил министр энергетики и ЖКХ региона