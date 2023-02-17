Певица Валерия поделилась своими впечатлениями от выступления в специальном выпуске шоу «Маска»

В воскресенье на «НТВ» выйдет второй эпизод шоу «Маска». Певица Валерия, один из членов жюри проекта, рассказала об участии в специальном выпуске программы. Она выступила в маске Летучей мыши.

В беседе исполнительница призналась, что после выхода на сцену стала лучше понимать всех участников.

«После того, как побывала в маске, могу сказать, что физически это так тяжело. С творческой точки зрения это интересный опыт. В проекте работают опытные продюсеры, большая школа, с каждым годом мастерства прибавляется. Они могут из тебя слепить нового артиста, и подскажут, как от узнаваемых нот избавится. Одним это сразу дается, у кого-то хуже получается», - отметила Валерия.

Певица добавила, что функции конкурсантов и членов жюри сравнивать не хочет. Каждый по-своему несет ответственность, всем приходится непросто. К примеру, членам жюри нужно делать непростой выбор среди самых талантливых исполнителей, с которыми расставаться порой совершенно не хочется.