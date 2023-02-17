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Popcornnews: Сергей Лазарев рассказал о своей будущей свадьбе

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Popcornnews: Сергей Лазарев рассказал о своей будущей свадьбе
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Фото из открытых источников

Последние несколько лет Сергей Лазарев находится в топе самых завидных женихов России. После громкого романа с ведущей Лерой Кудрявцевой артист скрывает свою личную жизнь от чужих глаз.

В этом году певец отметит свое 40-летие. При этом сладкоголосый вокалист ни разу не был женат. Он по праву занимает одно из первых мест в рейтинге успешных холостяков отечественного шоу-бизнеса. У Сергея подрастают двое детей, рожденных от суррогатной матери -  сын и дочь.

 Журналисты нередко приписывают Лазареву разные романы. Но артист не спешит подтверждать эти слухи. Он остается холостяком, а все свободное время посвящает детям и карьере. Как признался однажды исполнитель, он пока что не готов создать полноценную семью. По его словам, брак - это рамки, которые плохо влияют на отношения.

«Когда люди свободны, есть ощущение, что они могут кого-то потерять. Свадьба – прекрасный день в жизни человека, хотя штамп в паспорте часто партнеров расслабляет», — говорит певец.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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