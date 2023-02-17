«Просто был марионеткой»: как закатилась кинокарьера Брюса Уиллиса после его болезни

Сегодня семья Брюса Уиллиса заявила о том, что у голливудского актера «лобно-височная деменция». Действительно, в последние годы поведение артиста на съемочных площадках очень поменялось.

Когнитивные проблемы стали проявляться некоторое время назад. В минувшем году звезда боевиков был вынужден закончить актерскую деятельность из-за афазии - проблем с речью. Только сейчас 67-летней Брюсу поставили неутешительный диагноз.

По свидетельствам участников съемок, Уиллсу его реплики суфлировали через наушник. На съемках фильма «С открытым исходным актер Адам Хьюэл Поттер зарабатывал более 4 тысяч долларов в неделю за то, что читал Брюсу его реплики в наушник.

Кроме того, съемки с его участием длились максимум два дня, но не более четырех часов в день из-за плохого состояния здоровья. Кинозвезду нередко сопровождал давний помощник Стивен Идс, которому платили по 200 тысяч долларов за фильм, чтобы он всегда находился рядом с актером.

Ухудшающееся состояние артиста было замечено на съемках ленты «Белый слон» в 2022 году. Актер открыто спрашивал, что он здесь делает.

«Кто-то ему подсказывал реплику, он не понимал, что это означает. Он был просто марионеткой», – вспомнил один из членов съемочной группы.