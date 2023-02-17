Работа бухгалтером: расплакавшаяся Чулпан Хаматова обрисовала планы на будущее

Переехав из России в Латвию, Чулпан Хаматова поначалу была энергичная и веселая, как будто бы не грустила ни о российской сцене, ни о российских поклонниках. Актриса нашла себе работу в одном из рижских театров, хотя за очень скромную зарплату. Также она начала активно учить латышский язык. Но первоначальный интерес публики к россиянке постепенно ослабел.

В интервью Чулпан признавалась, что ей не нравится выступать на сцене и что она не видит себя актрисой в силу возраста. Хаматова заявила, что хочет заняться делом для души. К примеру, или читать стихи на радио, или что-либо другое, что она любит делать. Как утверждает звезда, если бы она выбрала другую профессию, могла бы счастливо жить и не обращать внимание на общественное осуждение. Но теперь ничего не изменить, добавила расплакавшаяся Хаматова.

“Не знаю перспектив, как-то не думаю о них. Училась в Казанском финансовом институте. Если бы сейчас была, не знаю, например главным бухгалтером, не было бы хейта. Этого бы просто не случилось”.









