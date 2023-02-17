Работа бухгалтером: расплакавшаяся Чулпан Хаматова обрисовала планы на будущее

Свердловская администрация инициирует возвращение «тарифа выходного дня» при оплате за электроэнергию. Как стало известно сегодня, такое предложение
В Российскую Федерацию снова вернулся новій штамм коронавируса, пройдя через ряд мутаций. Стелс-омикрон вытесняет в стране иные штаммы, пишет портал
После нового исследования влияния коронавируса было выявлено, что повреждения органов, которые пациенты получили в процессе заболевания COVID-19,
Экс-участница шоу «Фабрика звезд» Юлия Волкова заявила о скверном характере Полины Гагариной. Актриса в интервью ведущей Яне Чуриковой раскрыла факты
Музыкальный продюсер Яна Рудковская раскритиковала дебютный номер олимпийской чемпионки Алины Загитовой. «Считаю, что можно было классно откататься
К гангрене и сепсису у фигуриста Романа Костомарова, находящегося сейчас в больнице на Коммунарке могли привести вирусы. Об этом рассказал доктор
Украинские военные заявили о том, что смогли поразить под Угледаром российскую тяжелую огнеметную систему «Солнцепек». Кадры уничтожения ТОС
США будут и далее поддерживать Украину, заявил американский генерал Марк Милли. Он подчеркнул, что Киев может рассчитывать на поддержку Вашингтона,
Власти Свердловской области утверждают, что с февраля 2023 года квартплата в платежках станет ниже. Об этом завил министр энергетики и ЖКХ региона
В связи с планово-предупредительным ремонтом в рамках эксплуатации электрооборудования в Сочи временно отключат свет. Без электроэнергии 17 февраля с