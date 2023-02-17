Раскрыты два первых участника реалити-шоу «Новые звезды в Африке»

Канал ТНТ ведь съемки реалити-шоу «Новые звезды в Африке» с Ольгой Бузовой и Михаилом Галустяном в качестве ведущих. Имена первых участников известны. Участницей женского пола стала 53-летняя актриса Эвелина Бледанс. Телезвезда находится в отменной форме и ухоженно выглядит даже в условиях дикой природы. Компанию артистке на проекте составит Виталий Гогунский. Он случайно проговорился о своем участии в шоу. Остальных знаменитостей канал скрывает.

Добавим, что правила в этом году изменились. Участники останутся без еды. За победу в конкурсах вместо звезд они получат монеты. благодаря которым смогут купить продукты, блюда или предметы. Ежедневно звездам придется договариваться, куда деть призовые деньги и как принести пользу лагерю.

Эвелина должна легко справиться с этой задачей. У актрисы есть похожий опыт в «Последнем герое», где надо было выживать в суровых условиях. Проект артистка покинула из-за того, что ее просто «слили».