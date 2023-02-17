Поклонники Ольги Бузовой задумались о её беременности

Поющая телеведущая Ольга Бузова уехала в Африку на несколько недель. Там у звезды есть работа. Певица задействована в новом реалити-шоу в качестве ведущей. Но она после съемок успевает отдыхать. Недавнее купание знаменитость засняла на видео, сверкнув своим огромным животом в кадре.

Для того, чтобы немного скрыть округлившийся живот, Оля облачилась в слитный яркий купальник. Но даже он не помог. Фанаты принялись поздравлять с беременностью Бузову.

«Вы что беременны?», «Это купальник странный либо она в положении», «В положении? Фигура сильно изменилась», «Кажется, точно беременна», «Надеюсь, Оля наконец-то ждет малыша», «Беременяш», — написали поклонники в комментариях.

Теледива ранее тоже намекнула на интересное положение.

«Счастье внутри меня», — подписывала один из снимков артистка.