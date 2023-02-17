Семья Николая Носкова подверглась хейту после срыва выступления певца в Перми

Родные и близкие Николая Носкова подверглись критике и хейту из-за сорванного в Перми концерта. Артист сорвал свое выступление, исполнив только несколько песен, после чего просто ушел со сцены.

Вместо исполнителя концерт отрабатывал певец IVAN. По поводу инцидента сообщалось, что на сцене Николай выглядел растерянным. Он не понимал, где вообще находится.

Виктор Дробыш решил прояснить данную ситуацию. Продюсер утверждает, что не заставляет подопечного выступать, а только дает ему такую возможность. Если артист решит закончить карьеру, то сможет сделать это в любой момент. По словам Дробыша, сцена помогает звезде справляться с последствиями тяжелой болезни. А неприятный инцидент в Перми — это случайность из-за неудачного перелета. Отменять данное выступление не стали, однако вскоре все пожалели, что так произошло.