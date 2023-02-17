Сергей Соседов заявил, что 73-летняя певица РФ Алла Пугачева еле ходит и всё время лечится

73-летняя популярная эстрадная исполнительница Алла Борисовна Пугачева еле ходит. Примадонна, которую в последнее время не узнать, все время лечится, а на ее спине виден горб. Об этом рассказал Сергей Соседов.

Вопрос у музыкального критика, да и у многочисленных подписчиков артистки о состоянии ее здоровья возник после недавнего видеоролика, на котором голос Примадонны звучит сломленно и очень хрипло.

Диагноз певицы Соседов не озвучил, поскольку о нем ничего не знает, но в курсе эксперт касательно общего физического состояния Пугачевой. Судя по всему, оно оставляет желать лучшего.

«Она всё время лечится и еле ходит… горбатая, огромный горб, ходит и всё время смотрит в пол», - сказал Сергей, добавив, это «жуткое зрелище».

Говоря о голосе исполнительницы, историк музыки подчеркнул, что «там все изношено». В этом виновата сама артистка, поскольку образ ее жизни довел до серьезных проблем со связками.