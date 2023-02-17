Шахназаров посоветовал не обращать внимания на слова Барбары Брыльской о нищете в России

Генеральный директор киноконцерна «Мосфильм» Карен Шахназаров в беседе с журналистами решил порекомендовать не обращать внимания на резкие высказывания польской актрисы Барбары Брыльской о существующей в России «нищете».

Стоит напомнить, что недавно актриса, известная в РФ как исполнительница роли Нади Шевелевой в популярном отечественном кинофильме Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С легким паром», в беседе с репортерами заявила, что россияне очень плохо живут, а в Новосибирске и Омске ей и вовсе страшно выходить из самолета. Там «повсюду нищета, невозможно жить».

Шахназаров считает,что словам Брыльской уделяется много внимания.

«Сказала –сказала. Вы подумайте, чем она знаменита? Снялась у Эльдара Рязанова, профессионально сыграла в хорошем фильме – всё. Проще ее слова не замечать», – высказался режиссер.