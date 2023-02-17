Шоумен Дмитрий Нагиев отказался вести премию телеканала «Муз-ТВ» в 2023 году

Российский актер, шоумен и ведущий Дмитрий Нагиев отказался вести ежегодную премию телеканала «Муз-ТВ» в 2023 году. Об этом сам артист написал на своей странице в одной из социальных сетей.

«Благодарю концерн "Муз-ТВ" за предложение провести церемонию награждения в этом году. Спасибо огромное за доверие. По всей видимости, в этот раз — нет», — заявил 56-летний актер в видеоролике.

С 2016 года Дмитрий Нагиев регулярно выступал телеведущим одной из главных премий страны «Муз-ТВ». Соведущими шоумена в свое время были журналистка Ксения Собчак, ведущая Лера Кудрявцева, блогер Анастасия Ивлеева, комик Максим Галкин (признан в России иноагентом) и певец Александр Ревва.

Подчеркнем, что церемония вручения культовой национальной телевизионной премии в области популярной музыки состоится 2 июня 2023 года в ЦСКА Арене.