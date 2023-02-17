Скончался от рака бывший директор и близкий друг певца Филиппа Киркорова Геннадий Рыбак

Вчера, 16 февраля 2023 года, умер бывший директор Филиппа Киркорова Геннадий Рыбак. Трагическую новость в своих соцсетях сообщил сам поп-король.

Мы некоторое время не общались, хотя взяв ластик в январе, мы стерли все разногласия. Долгое время Гена боролся с раком. Но, к сожалению, болезнь взяла верх, - сообщил Киркоров.

Кроме того, Филипп Бедросович принес соболезнования близким и родным покойного Рыбака. Артист отметил, что Геннадий был всегда частью его семьи, заботился о его детях. Исполнитель подчеркнул, что умерший был настоящим профессионалом своего дела. Он задал новую планку в профессии менеджера певца, которую многим не удастся достичь.

Ты мне помог создавать грандиозные шоу, организовал сотни концертов, был частью моей семьи. Нам последнего разговора не хватило, – заключил Киркоров.