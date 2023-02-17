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В Британии сняли новый кинофильм «Три мушкетера» с чернокожим Д’Артаньяном

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В Британии сняли новый кинофильм «Три мушкетера» с чернокожим Д’Артаньяном
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Фото из открытых источников

Кинокомпания «Парадиз» опубликовала дублированный трейлер нового кинофильма «Три мушкетёра» (The Three Musketeers). Видео было опубликовано на YouTube.

Отмечается, что в британской экранизации сыграет чернокожий актер. Темнокожий мушкетер – артист Малачи Пуллар-Латчмен, который ранее снимался в «Челюсть. Столкновение», а также в картине «Я иду искать. Королевская игра». 

«Три мушкетёра» является новой экранизацией исторического романа известного французского писателя Александра Дюма. События происходят в первой половине XVII века. Посвящены они приключениям дворянина д’Артаньяна и его друзей, которые являются участниками полка мушкетёров.

Премьера «Трех мушкетёров» в России запланирована на 16 марта. Через три недели (6 апреля) в кинотеатрах России выйдет французская картина фильма, в которой сыграли Ева Грин и Венсан Кассель. Трейлер был опубликован еще в январе.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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