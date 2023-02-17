Солистка «Ночных снайперов» Диана Арбенина, выступившая против СВО, гастролирует по городам России. Певица планирует выступить в Пятигорске уже в июне. Несмотря на гражданскую позицию, артистка запланирована концертный тур не без помощи своих влиятельных друзей.

В частности, поддержку в концертной деятельности исполнительнице оказал ее друг, основатель «Русского радио» Михаил Козырев. Благодаря ему декабре минувшего года и январе текущего Диана выступила в Челябинске, Тюмене, Туле, Владимире и иных городах РФ.

Примечательно, что далеко не все площадки соглашаются принять Арбенину. Недавно артистке отказали в проведении концерта в Улан-Удэ, запланированном на 21 февраля.

Что касается Пятигорска, вокалистка намерена выйти на сцену фешенебельного культурного центра «София», в котором ранее выступали многие скандальные певцы. Но концерты в «Софии» отменялись из-за протестов местных жителей. На сторону людей вставал мэр Дмитрий Ворошилов.