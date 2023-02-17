Yandex.RTB

«Зрители плакали и аплодировали»: модельное агентство MARYWAY Марии Бабкиной продолжает заниматься благотворительностью

Image 16+
«Зрители плакали и аплодировали»: модельное агентство MARYWAY Марии Бабкиной продолжает заниматься благотворительностью
В России
Фото: «MARYWAY»

Известная сеть модельных школ «MARYWAY» во главе с основателем и директором Марией Бабкиной продолжает вести активную благотворительную деятельность. Команда агентства отличатся не только высоким уровнем профессионализма, но и своей филантропией: оказывает всестороннюю помощь нуждающимся, занимается продвижением «особенных» девушек и исполняет заветные мечты тех, кто больше всего нуждается в поддержке. 

Например, благодаря агентству MARYWAY модель Евгения, имеющая ограниченные возможности здоровья, на Московской неделе моды открывала показ коллекции «Царевна Лебедь», созданной коллаборацией дизайнера Чероковой Анны Викторовны и технопарка студентов РГСУ. Девушка дефилировала на подиуме в белых одеждах под завораживающую музыку.

MARYWAY, придерживаясь инклюзивного подхода, занимается организацией благотворительных мероприятий, сотрудничает со всеми ранее приглашенными моделями и приглашает их к участию в новых проектах, чтобы каждая из них имела возможность выйти на подиум и заявить о себе, несмотря на свои «особенности», ведь команда MARYWAY - это большая семья, которая поддерживает друг друга.  

Также сотрудники агентства оказывают материальную помощь фонду «Дорога Жизни», навещают детей-сирот и регулярно проводят бесплатные мастер-классы для всех желающих, чтобы поделиться своим многолетним опытом, знаниями, а также доказать, что стать моделью — реально. 

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей

Не забудьте поделиться новостью!

Лента
«Зрители плакали и аплодировали»: модельное агентство MARYWAY Марии Бабкиной продолжает заниматься благотворительностью

Сегодня, 11:41

Узнали, где будут отключения света в Сочи с 17 февраля 2023 года

Вчера, 19:47

В Екатеринбурге начали продавать покрашенную селедку под видом бюджетной красной рыбы

Вчера, 19:34

В государственной думе приняли документ в ООН по расследованию инцидента на «Северном потоке»

Вчера, 13:48

Свердловская администрация попросила Москву вернуть в область главную скидку на электричество

Вчера, 13:08

E1.RU: Мобилизованные на СВО из Екатеринбурга разведчики ВС РФ записали видеообращение с передовой

Вчера, 13:02

Свердловские власти пообещали снижение квартплаты в феврале 2023

15-02-2023, 22:31

Колбаса по 16 рублей за палку продаётся в Екатеринбурге в магазине «Магнит»

14-02-2023, 11:08

Свердловские власти отказались от установки новых дорожных камер на трассах

14-02-2023, 11:07

Более тысячи свердловчан пожаловались в прокуратуру на дорогое электричество в регионе

14-02-2023, 10:30

В Свердловской области интернет-мошенники рассылают жителям уведомления от имени судебных приставов

13-02-2023, 15:53

Жители Североуральска пожаловались на огромную стаю бездомных агрессивных собак

12-02-2023, 13:48

Руководство на фронте должно нести полную неотвратимую ответственность перед народом — Пригожин

8-02-2023, 21:05

В ЮФУ эксперты оценили вероятность сильных землетрясений в Ростовской области в 2023 году

8-02-2023, 19:45

Цена на лук увеличилась до 90 рублей за килограмм в Свердловской области

8-02-2023, 14:03

Память о героях будет жить в поколениях. Школьные музеи, поисковое движение и фильмы, как «Ржев» Пригожина помогают воспитывать патриотов

8-02-2023, 13:39

Россияне в Турции после землетрясения пожаловались на настоящих «уродов»-соотечественников

7-02-2023, 22:36

"Не по словам судят, а по делам": Пригожин объяснил мотивацию бойцов ЧВК "Вагнер"

7-02-2023, 20:23

Свердловская область стала третьей в стране по величине тарифов за капремонт

7-02-2023, 15:20

Оштрафован экс-глава ДЭУ Екатеринбурга, проложивший дорогу к своему коттеджу за счет бюджета

6-02-2023, 20:11

E1.RU: В Россию вернулся мутировавший штамм коронавируса — кто в зоне риска
  • Вчера, 10:23

E1.RU: В Россию вернулся мутировавший штамм коронавируса — кто в зоне риска

В Российскую Федерацию снова вернулся новій штамм коронавируса, пройдя через ряд мутаций. Стелс-омикрон вытесняет в стране иные штаммы, пишет портал

Свердловская администрация попросила Москву вернуть в область главную скидку на электричество
  • Вчера, 13:08

Свердловская администрация попросила Москву вернуть в область главную скидку на электричество

Свердловская администрация инициирует возвращение «тарифа выходного дня» при оплате за электроэнергию. Как стало известно сегодня, такое предложение

Medical Xpress: выявлены повреждения органов у 59% людей с длительным течением COVID-19 в анамнезе
  • 15-02-2023, 11:15

Medical Xpress: выявлены повреждения органов у 59% людей с длительным течением COVID-19 в анамнезе

После нового исследования влияния коронавируса было выявлено, что повреждения органов, которые пациенты получили в процессе заболевания COVID-19,

Екатерина Старшова вернется к роли Пуговки в новом сезоне сериала «Папины дочки»
  • 14-02-2023, 19:17

Екатерина Старшова вернется к роли Пуговки в новом сезоне сериала «Папины дочки»

В онлайн-кинотеатре START официально подтвердили, что в новом сезоне сериала «Папины дочки» роль Пуговки сыграет Екатерина Старшова. Продолжение

Медсестра Романа Костомарова рассказала о первой реакции фигуриста на ампутацию его стопы
  • 15-02-2023, 12:48

Медсестра Романа Костомарова рассказала о первой реакции фигуриста на ампутацию его стопы

За жизнь 46-летнего прославленного российского фигуриста Романа Костомарова изо всех сил борются лучшие врачи российской столицы. Фигуристу уже

Экс-участница «Фабрики звезд» Юлия Волкова заявила о непростом характере российской певицы Гагариной
  • Вчера, 20:44

Экс-участница «Фабрики звезд» Юлия Волкова заявила о непростом характере российской певицы Гагариной

Экс-участница шоу «Фабрика звезд» Юлия Волкова заявила о скверном характере Полины Гагариной. Актриса в интервью ведущей Яне Чуриковой раскрыла факты

Новости партнеров
Новости партнеров
Украинские военные сообщили об уничтожении российской ТОС «Солнцепек» под Угледаром
  • 15-02-2023, 13:18

Украинские военные сообщили об уничтожении российской ТОС «Солнцепек» под Угледаром

Украинские военные заявили о том, что смогли поразить под Угледаром российскую тяжелую огнеметную систему «Солнцепек». Кадры уничтожения ТОС

Боец ЧВК «Вагнер» показал сотни тел солдат ВСУ, готовящихся к отправке на Украину
  • 15-02-2023, 19:53

Боец ЧВК «Вагнер» показал сотни тел солдат ВСУ, готовящихся к отправке на Украину

Бойцы ЧВК «Вагнер» продолжают выполнять задачу по отправке на родину тел украинских военнослужащих, убитых при освобождении «музыкантами» Соледара.

Генерал США Марк Милли заявил, что Россия уже проиграла стратегически, оперативно и тактически
  • 15-02-2023, 10:43

Генерал США Марк Милли заявил, что Россия уже проиграла стратегически, оперативно и тактически

США будут и далее поддерживать Украину, заявил американский генерал Марк Милли. Он подчеркнул, что Киев может рассчитывать на поддержку Вашингтона,

Свердловские власти пообещали снижение квартплаты в феврале 2023
  • 15-02-2023, 22:31

Свердловские власти пообещали снижение квартплаты в феврале 2023

Власти Свердловской области утверждают, что с февраля 2023 года квартплата в платежках станет ниже. Об этом завил министр энергетики и ЖКХ региона