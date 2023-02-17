«Зрители плакали и аплодировали»: модельное агентство MARYWAY Марии Бабкиной продолжает заниматься благотворительностью

Известная сеть модельных школ «MARYWAY» во главе с основателем и директором Марией Бабкиной продолжает вести активную благотворительную деятельность. Команда агентства отличатся не только высоким уровнем профессионализма, но и своей филантропией: оказывает всестороннюю помощь нуждающимся, занимается продвижением «особенных» девушек и исполняет заветные мечты тех, кто больше всего нуждается в поддержке.

Например, благодаря агентству MARYWAY модель Евгения, имеющая ограниченные возможности здоровья, на Московской неделе моды открывала показ коллекции «Царевна Лебедь», созданной коллаборацией дизайнера Чероковой Анны Викторовны и технопарка студентов РГСУ. Девушка дефилировала на подиуме в белых одеждах под завораживающую музыку.

MARYWAY, придерживаясь инклюзивного подхода, занимается организацией благотворительных мероприятий, сотрудничает со всеми ранее приглашенными моделями и приглашает их к участию в новых проектах, чтобы каждая из них имела возможность выйти на подиум и заявить о себе, несмотря на свои «особенности», ведь команда MARYWAY - это большая семья, которая поддерживает друг друга.

Также сотрудники агентства оказывают материальную помощь фонду «Дорога Жизни», навещают детей-сирот и регулярно проводят бесплатные мастер-классы для всех желающих, чтобы поделиться своим многолетним опытом, знаниями, а также доказать, что стать моделью — реально.