В японском министерстве иностранных дел сообщили о позиции государств большой семерки по вопросу о санкциях

В японском внешнеполитическом ведомстве сделали заявление о позиции политических властей государств большой семерки к вопросу о санкциях по отношению к Российской Федерации. В заявлении министерства отмечено, что руководители внешнеполитических ведомств государств этого международного объединения договорились на конференции в Мюнхене о продолжении проведения санкционной политики по отношению к РФ.

«Участники встречи условились сохранять и усиливать санкции против РФ, а также договорились призывать третьи страны к прекращению оказания помощи России», - отмечено в заявлении.

Также в нем указано, что политическое руководство государств большой семерки считает неприемлемыми заявления с российской стороны, в которых содержится тема применения ядерного оружия.

Ранее сообщалось, что западные государства вводят десятый санкционный пакет.