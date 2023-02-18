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Алиев сделал заявление о переговорах с Пашиняном

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Алиев сделал заявление о переговорах с Пашиняном
В Мире
Фото из открытых источников

Политический руководитель Азербайджана Алиев сделал заявление по вопросу о переговорах с Арменией. Со своим заявлением он выступил после проведенной встречи и переговоров в Мюнхене с руководителем армянского правительства Пашиняном и государственным секретарем США Блинкеным.

Алиев подчеркнул, что переговоры носили конструктивный характер и что с армянской стороны он отмечает определенные подвижки в направлении заключения мирного договора. Однако вместе с тем азербайджанский президент считает, что этого еще мало для подписания договора.

Ранее сообщалось, что 15 февраля переговоры с Алиевым по вопросам экономического сотрудничества провел российский президент Путин.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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