Алиев сделал заявление о переговорах с Пашиняном

Политический руководитель Азербайджана Алиев сделал заявление по вопросу о переговорах с Арменией. Со своим заявлением он выступил после проведенной встречи и переговоров в Мюнхене с руководителем армянского правительства Пашиняном и государственным секретарем США Блинкеным.

Алиев подчеркнул, что переговоры носили конструктивный характер и что с армянской стороны он отмечает определенные подвижки в направлении заключения мирного договора. Однако вместе с тем азербайджанский президент считает, что этого еще мало для подписания договора.

Ранее сообщалось, что 15 февраля переговоры с Алиевым по вопросам экономического сотрудничества провел российский президент Путин.