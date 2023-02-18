63-летний певец Игорь Николаев анонсировал свой концерт в Казахстане в ближайшее время

Народный артист России Игорь Николаев анонсировал концерт, который состоится в ближайшее время. Фанаты взволнованы заявлением 63-летнего певца. Они боятся повторения ситуации, которая произошла в Перми с Николаем Носковым.

«Уже 25 февраля мы встречаемся в гостеприимном Алматы, в марте стартуют гастрольные маршруты. Увидимся на концертах! Приходите, вместе споем!», - написал артист.

К онлайн-приглашению Николаев опубликовал короткий видеоролик, сделанный, судя по всему, в Алмате. Мужа снимала Юлия Проскурякова, которая смеялась за кадром. Игорь рассматривал номер своей гостиницы и показывал поклонникам, как его в Казахстане встретили.

«Как такое гостеприимство приятно», - сказал исполнитель.

Он показал в кадре воздушный шар с приветствием и его фото, развешанные по всему номеру.