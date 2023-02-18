Актриса Ребел Уилсон заявила, что ее контракт с Universal предусматривал запрет на похудение

Австралийская актриса Ребел Уилсон рассказала о том, что ее контракт с Universal Pictures — старейшей из ныне существующих голливудских киностудий, включал запрет на похудение на протяжении определенного количества времени.

42-летняя Уилсон сыграла «толстую Эми» в популярной кинофильме «Идеальный голос», который вышел на широкие экраны в 2012 году. Пока белокурая артистка участвовала в съемках проекта, ей было категорически запрещено худеть. После этого звезда кино приняла участие во второй, а также третьей частях данного проекта.

«Я играла стереотипные роли толстой и забавной подруги. Мне мои персонажи нравились», — призналась Ребел.

Уилсон объяснила, что она решила похудеть из-за плохого состояния здоровья, а также из-за желания на экране изображать других, противоположных героинь.