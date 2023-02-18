Беременная дочь певицы Славы объяснила свое желание рожать в частной клинике

Беременная дочь певицы Славы ответила на вопросы своих поклонников. Александра Морозова решила объяснить свое желание рожать в столичной частной клинике.

Наследница артистки отметила, что она долго не выбырала медицинское учреждение. В данной клинике Саша наблюдается с самого детства. Ее устраивает там все: как персонал, так и врачи.

«Мне делали там операцию по вырезанию аппендицита, там есть мой врач-гинеколог, которому полностью доверяю. Пробовала разных докторов в других клиниках, с этими мне комфортно», — написала девушка.

Будущая мать призналась, что она боится предстоящих родов, ведь не знает, как себя правильно вести и что делать с новорожденным.

«Что за ощущения, как это будет происходить, сколько это продлится. Сколько для этого нужно сил?», — добавила дочь Славы.