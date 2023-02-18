Екатеринбуржцы соберутся на акцию протеста против роста тарифов на ЖКХ

Сегодня, 18 февраля, в парке имени 50-летия ВЛКСМ в Екатеринбурге пройдет акция протеста против повышения тарифов на ЖКХ (жилищно-коммунальные услуги). Организаторами акции протеста являются представители свердловского обкома КПРФ.

По их информации, «протестное шествие будет таким же ярким и неожиданным, как и квитанции за ЖКУ в январе». Акция была согласована с местными властями. По словам представителя отделения КПРФ Виктории Ионас, пикет предусматривает численность не более 100 человек.

«Коммунисты подготовились хорошо для того, чтобы достойно ответить властям. Поэтому мы рекомендуем не пропустить это зрелищное действо. Предполагается очень забавный перфоманс, даже не один. Впрочем, секретов всех не будем раскрывать, увидимся! Обещаем, что это будет эпично», - заявили представители КПРФ.

Подчеркнем, что начало акции - 15:00. Состоится она в Парке имени 50-летия ВЛКСМ - перекресток ул. Шаумяна и ул. Ясной. Указано завершение данного пикета - это 17:00.